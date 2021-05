PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 12 mai Coupe de France

Mon pronostic : victoire du PSG contre Montpellier et but de Neymar (1.98)

Le PSG doit absolument sauver sa saison en remportant ce titre en Coupe de France. Le championnat va échapper au club de la capitale au profit du LOSC. Il faudra donc se ressaisir après la bouillie de football à Rennes le week-end dernier. Les joueurs n’ont pas été à la hauteur que ce soit techniquement et surtout mentalement. Cette fois il faudra faire beaucoup mieux pour espérer s’en sortir et rejoindre la finale. Evidemment le PSG part largement favori mais il faut se méfier des Montpelliérains qui n’auront rien à perdre et vont tout donner ! Porté par un duo d’attaque énorme composé de Laborde et de Delort, le MHSC pourrait inquiéter les Parisiens. Cependant, si ces derniers sont motivés, il va être difficile de leur résister. Neymar se doit de faire un gros match, lui qui a été transparent le week-end dernier. C’est pourquoi je vous propose de miser sur la victoire de Paris avec un but du Brésilien pour presque doubler la mise (1.98) !

