PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 12 mars Ligue 1 - France

Mon pronostic : victoire 1-2 de Lyon à Reims (7.25)

Malgré les cotes très déséquilibrées en faveur de Lyon, je ne vois pas un match facile pour les Gones ce soir à Reims. On connaît le caractère accrocheur des Rémois qui peuvent compter sur une très bonne organisation défensive menée par Abdelhamid. Ce match est, qui plus est, important dans la course au titre et à la Ligue des Champions pour les Lyonnais qui ne sont qu’à trois points du leader, Lille. Avec sa puissance offensive symbolisée par un Depay irrésistible depuis le début de saison, je vois l’OL l’emporter. Attention également à Boulaye Dia du coté de Reims qui réalise lui aussi un très bon exercice 2020-2021 avec 12 réalisations. Je pense qu’il y aura des buts dans cette rencontre. Je miserais même sur un pari de folie avec un score exact. Je pense que les hommes de Rudy Garcia vont s’imposer 2-1 pour une cote énorme de 7.25 !

