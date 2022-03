PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 12 mars – Ligue 1

Mon pronostic : 0-0 ou 0-1 entre Troyes et Nantes (3.50)

Qu’il est difficile à pronostiquer ce match ce soir à 21h. Les Troyens ont pris une très grande bouffée d’air frais en allant s’imposer à Bordeaux (0-2). L’ESTAC est sorti de la zone rouge et possède maintenant un petit point d’avance sur Lorient, 17e. Battre le dernier de Ligue 1 est une chose mais les Nantais sont en pleine forme avec une qualification en finale de la Coupe de France et restent sur trois succès et un nul en championnat. Les places européennes ne sont plus très loin. Le FC Nantes n’a que deux longueurs de retard sur le 5e. Je ne vois pas les Canaris perdre tout comme je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de buts. Je vous propose donc le 0-0 ou le 0-1 pour une cote de 3.50 !

