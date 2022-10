PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 12 octobre – Ligue des Champions

Mon pronostic : Barcelone bat l’Inter, Lewandowski marque et moins de 3,5 buts (2.60 via MYMATCH)

Battu la semaine dernière à Milan, le FC Barcelone se doit de prendre sa vengeance pour revenir à hauteur des Intéristes dans ce groupe C. Les Catalans comptent donc deux défaites après celle infligée par le Bayern Munich à l’Allianz Arena. Pourtant les Barcelonais avaient montré de très belles choses et c’est pour cela que je ne suis pas inquiet pour la rencontre de ce soir. Je m’attends à un match sérieux des Espagnols. Robert Lewandowski, qui marche sur l’eau en Liga, devrait se réveiller face à une équipe de l’Inter qui ne va pas bien du tout en Série A avec une 7e place, cinq victoires et quatre défaites. Je miserais donc sur un succès du leader de la Liga. Pour faire gonfler la cote, je vous propose de rajouter le but du Polonais et je ne m'attends pas à plus de 3,5 buts dans la rencontre. Un MYMATCH coté à 2.60 !

