PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 12 octobre – Ligue des Champions

Mon pronostic : Marseille ne perd pas sur la pelouse du Sporting et les deux équipes marquent (2.50) !

En s’imposant face au Sporting Portugal la semaine dernière au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a enfin vaincu la malédiction en allant chercher une victoire. Alors oui, les Marseillais ont été bien aidés par le gardien adverse auteur de nombreuses erreurs et expulsé. Il sera évidemment suspendu ce soir. Malgré tout, les Portugais restent logiquement favoris. Ils sont toujours leaders de ce groupe D avec six points et pourraient faire un grand pas vers la qualification en cas de succès. Les Olympiens auront donc fort à faire à Lisbonne tout à l’heure, d’autant qu’ils ont perdu ce week-end contre l’AC Ajaccio et vont se rendre au Parc des Princes dimanche soir pour le « Classique ». Je pense tout de même, qu'avec l'équipe-type, l'OM est capable d'obtenir un résultat au Portugal. Je miserais donc sur le N2 et les deux équipes marquent. Si vous voulez prendre plus de risques, je vous propose de rajouter un but de Trincao ou de Sanchez (4.40 via MYMATCH) !

