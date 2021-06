PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 13 juin sur Autriche – Macédoine du Nord

Mon pronostic : victoire de l’Autriche face à la Macédoine du Nord, plus de 2,5 buts dans le match et Sabitzer marque (6.25)

Le format instauré par l’UEFA avec l’ouverture à plus de sélections permet d’avoir des matches comme celui d’aujourd’hui qui peut être très intéressant. Rappelez-vous, la Macédoine du Nord a impressionné contre l’Allemagne en phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2022 avec un succès deux buts à un. Ils n’ont d’ailleurs perdu que deux rencontres sur les quinze dernières disputées. L’Autriche a beaucoup de mal en 2021 avec une seule victoire face aux îles Féroé (3-1). Cependant je pense que les Autrichiens ont une belle opportunité de passer un tour dans leur groupe mais pour cela il faut s’imposer face à la plus faible équipe. C’est pourquoi je vous suggère la victoire de l’Autriche avec plus de 2,5 buts dans la rencontre. Coté buteur, je vois bien Sabitzer marquer. Le milieu de Lepizig est un régal à regarder jouer. Un MyMatch coté à 6.25 !

