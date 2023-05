PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 13 mai – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg bat Nice (2.40)

Les Strasbourgeois ne sont pas encore sortis d’affaire, loin de là, mais ils ont fait une bonne part du boulot en battant récemment Ajaccio, Nantes, ainsi qu’Auxerre, soit, respectivement, les 18e, 17e, et 16e du championnat. Les Alsaciens doivent profiter du fait que Nice n’a plus rien à jouer en cette fin de saison. Les Aiglons comptent trop de retard sur le top 5 et même si cela n’est pas encore mathématiquement fait, les espoirs sont minces. A la Meinau, le Racing a gagné quatre de ses cinq dernières rencontres et je pense que les Strasbourgeois vont s’imposer pour une cote de 2.40 !

