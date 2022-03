PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 13 mars - Ligue 1

Mon pronostic : Lyon bat Rennes et Paqueta ou Toko Ekambi buteur (2.55)

C'est l'affiche de cette journée de Ligue 1 ! Un duel d'équipes encore engagées dans les compétitions européennes. Cela s'est mieux passé pour Lyon à Porto en Ligue Europa avec une belle victoire grâce à un but de Lucas Paqueta. Le Brésilien s'est montré très en jambes et pourrait retrouver son meilleur niveau au bon moment pour les Lyonnais. L'OL doit absolument gagner pour espérer aller chercher le top 5 voire mieux en cette fin de saison. Les Rennais, 4e, peuvent mettre la pression sur Marseille en cas de succès mais cela sera très compliqué. Si la période est bonne pour Rennes avec trois succès de rang en championnat, à l'extérieur c'est plus difficile. Je jouerais donc la victoire de Lyon avec un but de Paqueta ou de Toko Ekambi qui pourrait faire mal avec sa vitesse.

