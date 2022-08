PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 14 août – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ouvre le score à Brest, gagne et Milik ou Suarez buteur (2.45)

On pourrait avoir un très bon OM cette saison. Les Marseillais l’ont emporté avec la manière face à Reims (4-1). Ce match pouvait être compliqué mais avec des joueurs concernés, concentrés et talentueux, Igor Tudor avait toutes les clés pour battre les Rémois. Il en a maintenant une de plus avec l’arrivée d’Alexis Sanchez. Le Chilien est LA star de l’Olympique de Marseille cette saison et je pense que cela va fonctionner. Il ne débutera pas ce soir mais je vois tout de même l’OM l’emporter en ouvrant le score. Les Brestois ont de très mauvais souvenirs de la dernière visite olympienne à Francis Le Blé avec une défaite (4-1). Pour faire gonfler la cote je vous propose de miser sur un but de Suarez ou Milik.

