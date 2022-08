PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 14 août – Ligue 1

Mon pronostic : Toulouse ne perd pas à Troyes, moins de 3,5 buts et Dalinga ou Van Den Boomen buteur (3.20 via MYMATCH)

Il est intéressant ce match entre deux clubs qui pourraient lutter pour leur maintien cette saison. Toulouse produit un beau football depuis plusieurs saisons et après être passé tout près de la montée il y a deux ans, a largement dominé la Ligue 2 20121-2022 pour grimper à l’echelon supérieur. La transition a été plutôt bonne avec ce nul face à Nice (1-1). Alors oui le Téfécé menait mais prendre un point contre une équipe européenne est un très bon résultat. Les Troyens auraient pu aussi connaître ce scénario mais ont craqué à Montpellier (3-2). Je vous propose de miser sur Toulouse qui ne perd pas, moins de 3,5 buts et Dalinga ou Van Den Boomen buteur (3.20 via MYMATCH)

Pariez sur Troyes – Toulouse ici !