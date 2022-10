PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 14 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg ne perd pas contre Lille et les deux équipes marquent (2.40)

En gagnant pour la première fois de la saison à Angers la semaine dernière, le Racing Club de Strasbourg s’est fait du bien et a peut-être lancé sa saison en sortant enfin de la zone rouge. Cependant le SCO était aussi une équipe en grandes difficultés en ce début de saison, ce qui n’est pas le cas de Lille. Le LOSC est 7e du championnat et n’a que deux points de retard sur le top 5. A l’extérieur le bilan est à l’équilibre pour les Lillois qui ont gagné et perdu deux fois pour un nul. Je pense que les Strasbourgeois ont les moyens de prendre au moins un point avec les deux équipes qui marquent. Pour plus de risques, je vous propose de rajouter le but de David pour le Lille. Un MYMATCH coté à 5.40 !

