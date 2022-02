PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 15 février – Ligue des Champions

Mon pronostic : le PSG ne perd pas face au Real Madrid et Mbappé buteur (2.30)

Ces huitièmes de finale débutent par une affiche de gala ! J’ai beaucoup de mal à cerner le Paris-Saint-Germain cette saison. Les joueurs de Mauricio Pochettino jouent un football très moyen mais savent se sublimer dans les matches de prestige, comme en témoigne cette victoire au Parc des Princes face à Manchester City, fin septembre. Malgré son avance très confortable en championnat, le PSG s’en remet bien souvent à Kylian Mbappé, qui peut changer la physionomie d’un match à lui seul. Surtout, cette équipe présente moins de certitudes, selon moi, que son adversaire du soir. En effet, si le Real Madrid se montre en difficulté ces dernières semaines, le niveau collectif des "Merengue" est au-dessus de celui des Parisiens. De plus, la potentielle présence de Karim Benzema sur le terrain peut changer à elle seule le visage de toute l’équipe, à l’image d’un Vinicius bien plus à l’aise en sa compagnie. Les Madrilènes sont, en revanche, capable de complètement passer à côté de leur sujet, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois cette saison. Je miserais donc sur Paris qui ne perd pas et Mbappé buteur (2.30).

