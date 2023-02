PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 15 février – Ligue des Champions

Mon pronostic : Dortmund bat Chelsea (2.35)

La forme n’est pas la même pour ces deux équipes. Dortmund est en pleine bourre et n’a connu que des victoires depuis la reprise tandis que Chelsea n’y arrive toujours pas et ne pointe qu’à la 10e place de Premier League. Les Blues malgré leur recrutement dantesque restent sur trois nuls consécutifs avec un seul but marqué. Difficile de leur faire confiance d’autant que seuls Enzo Fernandez, Joao Felix et Miykhailo Mudriyk ont pu être enregistrés pour la Ligue des Champions. En manque de confiance je vois le club londonien s’incliner en déplacement ce soir et je jouerais juste la cote sèche de Dortmund pour plus que doubler la mise !

