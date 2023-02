PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 15 février – Premier League

Mon pronostic : Manchester City gagne sur la pelouse d’Arsenal (2.35)

C’est le choc qui pourrait déterminer qui va être champion d’Angleterre en fin de saison. Arsenal reçoit Manchester City ce soir à l’Emirates. Les Gunners vont moins bien avec deux rencontres sans victoire en Premier League (un nul contre Brentford et un revers sur la pelouse d’Everton). La première partie de saison des hommes de Mikel Arteta a été tout bonnement exceptionnel et il faudra essayer de repartir très vite car City a l’opportunité de reprendre la première place en cas de succès. Les Citizens restent sur une victoire face à Aston Villa (3-1) alors qu’ils avaient perdu sur le terrain de Tottenham lors de la journée précédente. Le 27 janvier, Manchester City l’avait emporté en coupe face à Arsenal (1-0) et je pense que les Skyblues ont pris l’ascendant psychologique. Je miserais donc sur leur succès dans ce choc pour une cote de 2.35 !

