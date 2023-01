PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 15 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG gagne à Rennes, Mbappé et Neymar marquent (4.40 via MYMATCH)

Pour ma part j’irai franchement sur la victoire du Paris Saint-Germain. Le Stade Rennais me semble trop handicapé par les blessures et les suspensions pour pouvoir rivaliser. Benjamin Bourigeaud aurait pu avoir un grand rôle à jouer en l’absence de Terrier mais son carton rouge reçu à Clermont affaibli grandement son équipe. Le PSG arrive en plus avec ses stars et son trio magique la MNM. Celle-ci aura à cœur de briller ce soir sur la pelouse d’un adversaire qui est 4e du championnat et surtout pour remettre de la distance avec Lens vainqueur hier. Je vois même Neymar et Mbappé marquer pour permettre à leur club de l’emporter.

