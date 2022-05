PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 15 mai – Série A – Italie

Mon pronostic : le Milan AC bat l’Atalanta et les deux équipes marquent (3.25)

En cas de victoire tout à l’heure, associée à une contre-performance ce soir de l’Inter à Cagliari, les Rossoneri seront sacrés champions d’Italie. Ce serait mérité pour cette équipe du Milan AC qui réalise une saison exceptionnelle et finit d’ailleurs très bien cet exercice avec quatre victoires de rang et une série de quatorze rencontres sans défaite. Cela devrait se poursuivre aujourd’hui. L’Atalanta doit aussi l’emporter pour espérer accrocher la Ligue Europa mais je ne pense pas que cela arrivera. Je pense que le Milan AC devrait l’emporter avec les deux équipes qui marquent pour plus que tripler la mise !

