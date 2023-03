PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 15 mars - Ligue des Champions

Mon pronostic : Liverpool s'impose à Madrid et Salah marque (4.50)

Après la désillusion du match aller à Anfield (2-5), il faudra un miracle pour Liverpool s'ils veulent se qualifier ce soir au Bernabeu ! Mais s'il y a bien un stade où les miracles peuvent se réaliser, c'est à Santiago Bernabeu. Le Real sait remonter des scores en sa défaveur, mais il sait aussi se faire peur. En 2018, ils perdaient 0-3 face à la Juventus avant un pénalty salvateur à la 97ème minute. Pas plus tard que l'année dernière, Chelsea menait également 0-3 à Madrid jusqu'à la 80ème minute de jeu. Liverpool peut croire en ses chances. À Anfield, je trouve que les Reds ont tout de même eu beaucoup d'occasions et que, à l'inverse, le Real Madrid a eu 100% de réussite. Le score me paraît un peu sévère et peu révélateur des 90 premières minutes de cette double confrontation. Je pense que les Reds, obligés de tout donner ce soir, vont partir à l'assaut du but madrilène et que Thibault Courtois ne pourra pas tout stopper. Je vois donc une victoire de Liverpool avec un but de Salah !



Mon pari de folie : Liverpool gagne 3-1 et Salah marque (27) !

Pariez ici sur Real Madrid - Liverpool !