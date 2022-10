PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 15 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Lorient ne perd pas contre Reims et Moffi buteur (2.50)

Les Lorientais ont la possibilité de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 s’ils s’imposent cet après-midi contre Reims. Ce résultat est loin d’être impossible tant les Merlus impressionnent avec une série de six victoires consécutives. Lorient l’a emporté la semaine dernière à Brest lors du derby. Les Rémois restent sur un bon nul face au PSG même si les Parisiens étaient réduits à dix. Cependant je ne vois pas les Lorientais perdre au Moustoir. Je me couvrirais tout de même avec le 1N car les Rémois sont toujours difficiles à battre. Etant donné que je pense que Lorient va marquer, je vous propose de jouer le but de Terem Moffi pour une cote de 2.50 !

Pariez sur Rennes – Lyon ici !