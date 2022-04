PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 16 avril - Ligue 1

Mon pronostic : Saint-Etienne bat Brest, Honorat ou Khazri buteur (3.35)

Les Stéphanois viennent d'encaisser dix buts lors des deux dernières journées après leurs défaites contre Marseille (4-2) et à Lorient (6-2). Deux belles débâcles pour Saint-Etienne qui va devoir lutter pour son maitien jusqu'au bout de la saison. Il faudra gommer ces carences défensives ce soir pour espérer quelque chose face à Brest. Les Bretons produisent un jeu offensif et pourraient bien profiter des espaces laissés par les Verts derrière. Je pense que Pascal Dupraz a passé la semaine à travailler sur l'aspect défensif. Cela pourrait payer et c'est pourquoi je vois Saint-Etienne l'emporter. Pour encore faire gonfler la cote, je vous propose même de miser sur un but de Khazri, qui revient pour les Stéphanois, ou de Franck Honorat. Le Brestois pourrait s'illustrer chez son ancien club !

Pariez sur Saint-Etienne - Brest ici !