PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 16 avril – Ligue 1

Mon pronostic : 1-0, 2-0 ou 3-0 pour Marseille contre Troyes (2.60)

Pour moi il ne fait aucun doute que Marseille va s’imposer ce soir contre Troyes. Les Olympiens sont forcément au courant de la défaite de Lens hier au Parc des Princes. Ils doivent récupérer la 2e place et quand on regarde les prestations de l’ESTAC, je ne pense même pas que cela soit un problème. Les Troyens n’avancent plus et se dirigent tout droit vers la Ligue 2. Je pense que les Marseillais tranquillement s’imposer au Vélodrome. Et pour avoir une cote intéressante, je vous suggère de miser sur le 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.60) !

