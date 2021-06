PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 16 juin sur Finlande – Russie Euro 2020

Mon pronostic : la Russie ne perd pas contre la Finlande et les deux équipes marquent (2.45)

Ce n’est pas le match le plus intéressant de cet Euro mais il y a pas mal de choses à dire. La Russie, après sa défaite face à la Belgique (3-0) ne peut plus se rater. Les Russes ont été décevants pour ce premier match et bien loin du niveau technique et physique de la Coupe du Monde 2018. Les Finlandais, eux, ont été très efficaces contre le Danemark. C’était évidemment un match particulier avec ce qui est arrivé à Christian Eriksen mais la Finlande a marqué sur sa seule frappe de la rencontre pour s’imposer (1-0). C’est très solide défensivement comme toutes les équipes nordiques. Je pense que les Finlandais pourraient tenir en échec les Russes. Je me couvrirais tout de même en pariant sur la Russie qui ne perd pas. La Finlande a marqué dans onze de ses douze derniers matches. C’est pourquoi je vois les deux équipes marquer. Je miserais sur le but de Pukki coté Finlandais pour faire grimper la cote à 6.25 !

