PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 17 mars Coupe de France

Mon pronostic : victoire de Lille à Paris et les deux équipes marquent (7.75) !

Début des huitièmes de finale de la Coupe de France cet après-midi avec ce choc et c'est un coup de folie que je vous propose. Le PSG m'inquiète grandement après ses piètres résultats et son niveau de jeu très bas notamment lors du nul face à Barcelone (1-1) et de la défaite face à Nantes (1-2). Je ne vois pas de joueurs avec la "grinta". C'est ce qu'il manque à cet effectif. J'espère que Moïse Kean sera titulaire, lui qui est de retour et annoncé sur le banc. Si c'est le cas je vois le club de la capitale se qualifier mais en attendant, je pencherais plutôt du côté de la victoire de Lille. Le LOSC pourrait profiter de cette très mauvaise période parisienne pour s'imposer et se qualifier au tour suivant. Avec la qualité des attaques qui devraient être sur la pelouse, je pense que les deux équipes vont marquer. Si on ajoute à cela le succès des Dogues, c'est un pari énorme coté à 7.75 que je vous suggère !

