PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 18 avril Ligue 1 - France

Mon pronostic: Nantes ne perd pas contre Lyon (2.25).

Rencontre plus équilibrée qu’on ne l’imagine ce dimanche entre Nantes, avant-dernier, et Lyon toujours 4e du classement. Surtout que les Canaris auront à cœur de se relancer après leurs deux défaites: contre Nice (2-1) et à Nantes (1-0). Mais cette équipe a prouvé qu’elle est capable d’être dangereuse lorsqu’elle évolue à domicile. Depuis le début de l’année elle a d’ailleurs déjà arraché un point contre Marseille (1-1) ou encore Lens (1-1). Ce qui n’est pas rien! La pression sera aussi du côté des Lyonnais qui doivent impérativement l’emporter s’ils veulent rester au contact du podium. C’est pourquoi je vois Nantes ne pas perdre contre Lyon!

