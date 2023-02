PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 18 février – Ligue 1

Mon pronostic : Nice bat Reims, plus de 2,5 buts et Brahimi ou Laborde buteur (4.20 via MYMATCH)

En pleine forme l’OGC Nice a les moyens d’enchaîner une cinquième victoire consécutive. Les Aiglons ont battu de bonnes équipes (Lille, Lens, Marseille et Ajaccio) en marquant trois buts lors de chacune des deux dernières journées. Didier Digard peut compter sur deux hommes en forme en ce moment. Brahimi, auteur d’un doublé contre Ajaccio et buteur à Marseille ainsi que Laborde, seulement muet en Corse. C’est pour cela que je vous propose de jouer la victoire des Niçois avec des buts de l’un ou de l’autre. Et pour faire encore gonfler la cote, je vois les filets trembler au moins trois fois face à Reims qui pourrait également marquer (4.20 via MYMATCH).

