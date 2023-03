PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 18 mars – Ligue 1

Mon pronostic : Toulouse ne perd pas contre Lille et les deux équipes marquent (2.40)

Malgré un triplé de David et une avance de deux buts, Lille a concédé le nul (3-3) face à Lyon la semaine dernière. Une belle occasion manquée pour des Lillois qui auraient pu se hisser dans le top 5. Ce déplacement à Toulouse sera difficile. Les Toulousains, après trois défaites en Ligue 1 (Marseille, Reims et Clermont), se sont ressaisis en en allant gagner à Angers. Depuis le début de saison, au Stadium, le Téfécé n’a perdu que quatre fois en quatorze rencontres disputées. Je me couvrirais donc avec le 1N et comme l’on voit souvent des buts dans les matches de Toulouse, je rajouterais le fait que les deux équipes marquent.

