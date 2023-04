PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 19 avril – Ligue des Champions

Mon pronostic : Manchester City mène à la pause sur la pelouse du Bayern Munich et les deux équipes marquent (3.75 via MYMATCH)

Après la victoire 3-0 à l’aller, Manchester City peut s’avancer confiant pour ce match retour à l’Allianz Arena. Les Skyblues sont dans une forme étincelante et auront juste à contrôler les élans bavarois. Le Bayern ne va pas bien du tout et depuis l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc, le bilan est très moyen avec deux succès et un nul en Bundesliga, une défaite en Coupe d’Allemagne et donc ce revers en Ligue des Champions. Je ne vois pas les Munichois tenir mais ils peuvent évidemment marquer. Je pense même que Manchester City pourrait mener à la pause. Une cote énorme de 3.75 avec un MYMATCH.

