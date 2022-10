PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 19 octobre – Premier League - Angleterre

Mon pronostic : Tottenham ne perd pas à Manchester et les deux équipes marquent (2.25)

Les « Red Devils » restent sur un triste score nul et vierge face à Newcastle. Les Mancuniens ne réalisent pas un début de saison si catastrophique. Alors oui, il y a eu cette gifle reçue sur la pelouse de City (6-3), mais Manchester United compte seize points après neuf journées de disputées et pointe à la 5e place. Son adversaire du soir compte sept longueurs d’avance avec une rencontre de plus. Les Spurs, même avec un niveau de jeu loin d’être flamboyant, sont au même niveau que les Citizen et n’ont perdu qu’une seule fois depuis le début du championnat, sur la pelouse du leader, Arsenal. Je pencherais donc pour Tottenham dans ce duel. Je miserais sur le N2 avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 2.25 !

Pariez sur Manchester United – Tottenham ici !