PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 19 septembre Ligue 1

Mon pronostic : Angers s’impose face à Nantes sans encaisser de but (2.80)

Où s'arrêtera Angers ? C'est une équipe vraiment surprenante depuis le début de la saison, grâce notamment à un très gros travail de son nouveau coach Gérald Baticle, qui tire le meilleur de ses joueurs. Les actuels troisièmes de Ligue 1 sont particulièrement solides défensivement et pratiquent un football vraiment agréable à regarder. En face, Nantes, après deux bons premiers matches, est rentré dans le rang. Si les Canaris se sont améliorés sur le plan défensif, ils ne proposent quasiment plus rien offensivement. Ils n’ont, en effet, plus marqué le moindre de but depuis trois matches et j’ai du mal à voir un réveil aujourd’hui au stade Raymond Kopa. C’est pourquoi je miserais sur un succès angevin sans encaisser de but. Un pari qui vous permettrait de presque tripler votre mise (2.80).

