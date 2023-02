PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 1er février – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco bat Auxerre et Ben Seghir marque (2.75)

Monaco reste sur un très bon point pris à Marseille ce week-end (1-1). Si l’on excepte cette élimination en Coupe de France par Rodez, la reprise se passe bien pour les Monégasques avec trois victoires et deux nuls. S’ils veulent espérer terminer dans le top 3, ils vont tout de même devoir accélérer le rythme et cela passe par un succès ce soir (21h) contre une équipe en grandes difficultés. C’est simple les Auxerrois restent sur six défaites consécutives en championnat et comptent cinq points de retard sur le premier non-relégable. La situation est critique et je ne vois pas une réaction de l’AJA ce soir. Monaco a, en plus, prouvé qu’il pouvait être impitoyable avec les clubs en difficultés (7-1 contre Ajaccio). Je tenterais de miser sur une victoire de l’ASM avec un but de Ben Seghir. A seulement 17 ans, la pépite monégasque montre déjà son talent et joue de plus en plus. Il avait déjà marqué un doublé à Auxerre. Pourquoi pas s’illustrer à nouveau pour ce match retour (2.75) !

