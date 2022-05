PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 1er mai – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon ne perd pas à Marseille et les deux équipes marquent (2.15)

Avec une fin de saison pas si évidente à gérer, les Marseillais doivent faire face aux Lyonnais ce soir entre leurs deux rencontres européennes contre le Feyenoord. Les hommes de Sampaoli vont forcément penser à ce match retour jeudi prochain et peut-être que l’OL va en profiter. Marseille a en plus lâcher beaucoup de points à domicile. Je m’attends à une rencontre serrée mais avec du spectacle tout de même. Je pencherais du côté de Lyon. Les Gones seront plus frais et voudront remporter cette rencontre pour continuer à croire à une qualification en coupe d’Europe. Pour cela il faudra tout donner et gagner lors des quatre dernières journées. C’est pourquoi je miserais sur le N2 avec les deux équipes qui marquent pour plus que doubler la mise !

