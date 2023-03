PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 1er mars – Coupe de France

Mon pronostic : Marseille bat Annecy et Malinovsky marque (2.50)

Le tirage au sort a été clément avec l’Olympique de Marseille pour ce quart de finale avec la réception d’Annecy, 10e de Ligue 2. Les Annéciens viennent de prendre une belle claque à Sochaux (5-1). Les Marseillais ont donc l’occasion de se relancer après cette lourde défaite au Vélodrome face au PSG (3-0). La Coupe de France semble être la dernière chance de titre pour l’OM. Je ne vois pas les hommes de Tudor passer à côté. Je vous suggère donc de miser sur la victoire olympienne et un but de Malinovsky. Depuis qu’il est arrivé, ce joueur me plaît beaucoup et je pense qu’il pourrait s’illustrer ce soir.

