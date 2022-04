PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 2 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Lille bat Bordeaux et au moins quatre buts dans le match (3.60)

Lors de la trêve internationale, les Bordelais ont essayé de se rassurer avec un match amical disputé contre Alaves. Les Girondins l’ont emporté deux buts à un mais étaient menés jusqu’à la 77e minute. Dernier du championnat, Bordeaux se doit de gagner avec cinq points de retard sur le barragiste et six sur le premier non-relégable. Cela me semble compliqué, voire impossible ce soir à Lille. Les Lillois aussi se doivent de l’emporter. Actuellement 6e du championnat, le LOSC est à deux longueurs des places européennes et à six de la Ligue des Champions. Tout va se jouer dans la dernière ligne droite. Je m’attends donc à des Dogues concentrés et concernés par cette rencontre. Je vois beaucoup de spectacle ce soir et c’est pourquoi je vous propose le succès de Lille avec au moins quatre buts dans la rencontre.

