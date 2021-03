PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 20 mars Ligue 1 - France

Mon pronostic: match nul entre Nice et Marseille (3.40).

Je ne partage pas l’avis de Christophe! Cette rencontre en Nice et Marseille s’annonce vraiment très serrée. Surtout que les Aiglons n’ont pas dit leur dernier mot! Ils restent d’ailleurs sur un nul à Lorient (1-1). Juste avant ils ont réussi à l’emporter à la maison contre Nîmes (2-1) avec des buts d’Alexis Claude Maurice et d’Amine Gouiri. L’ancien attaquant lyonnais en est maintenant à 11 réalisations depuis le début de la saison. Mais attention parce que les Marseillais vont eux beaucoup mieux. Ils viennent de s'imposer assez facilement contre Brest (3-1). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un match nul entre Marseille et Brest!

