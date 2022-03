PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 20 mars - Ligue 1

Mon pronostic : Nice s'impose à Marseille (4.10)

C'est le match des Dauphins. A quinze points du PSG, les Niçois et les Marseillais vont lutter jusqu'au bout pour la 2e place mais aussi pour le top 3 avec le retour du Stade Rennais. Ce sera une rencontre très tendue et l'OM devra enchaîner après son duel en Ligue Europa Conférence à Bâle dont il est sorti vainqueur et qualifié pour la suite de la compétition. Je ne pense pas que les Olympiens vont pouvoir être au même niveau. Les Aiglons arrivent frais et avec un très bon bilan en déplacement en championnat avec seulement trois défaites et septs buts encaissés. C'est pourquoi je pense qu'ils vont gagner. Pour faire encore plus gonfler cette belle cote, je vous propose même le score de 0-1 ou 0-2 (6.25) !

Pariez sur Marseille - Nice ici !