PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 20 mars - Ligue 1

Mon pronostic : le PSG bat Rennes et plus de 2,5 buts dans le match (1.94)

Eliminé par le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG a réagi à Brest en s'imposant. Même si cela n'a pas été facile, il le fallait pour ne pas perdre le rythme et au moins aller chercher un onzième titre de champion de France. Cette fois, les Parisiens retrouvent le Parc des Princes. Ils ne voudront pas décevoir un public déjà très mécontent de cette saison. Le Stade Rennais n'arrive pas en confiance après un nul à Auxerre (0-0) et une défaite contre l'OM (1-0) au Roahzon Park. Les Bretons sont tout à fait capables de marquer et même de contrarier le Paris Saint-Germain. Rennes est une des équipes qui réussit le mieux contre le club de la capitale depuis plusieurs saisons. Cependant, je pense que les Parisiens vont faire le boulot. Je vous propose le succès du PSG avec au moins trois buts dans la rencontre pour presque doubler la mise.

