PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 21 août - Ligue 1

Mon pronostic : Lens ne perd pas à Monaco (2.00)

Les Monégasques connaissent un début de saison très compliqué. Ils sont déjà engagés en Ligue des Champions avec les barrages. La défaite mardi face au Shakhtar (0-1) a fait mal et les joueurs de Kovac devront tout donner en Ukraine mercredi prochain pour tenter de renverser le score. De fait, le club de la Principauté n’a pas encore donné sa priorité au championnat et reste sur deux scores de parité face à Nantes et à Lorient. Les Lensois n’ont toujours pas gagné non plus et sortent d'un nul spectaculaire face à Saint-Etienne (2-2). La semaine précédente ils avaient partagé les points avec les Rennais (1-1). Je pense que c’est le bon moment pour les Sang-et-Or pour affronter Monaco. Je tenterais un coup en misant sur le fait que Lens ne perde pas. Un beau pari pour doubler la mise. Si vous voulez prendre plus de risques, je pense que les deux équipes vont marquer pour une cote à 3.00 !

