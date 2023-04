PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 21 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Messi et Mbappé (PSG) marquent à Angers (2.50)

Pour moi, il ne devrait pas y avoir de match entre des Angevins dont l’officialisation de la descente en Ligue 2 n’est qu’une question de temps, et des Parisiens qui ne vont pas tarder non plus à être champions. Ces derniers vont faire le boulot sur la pelouse de la lanterne rouge. On devrait assister à beaucoup de buts à Raymond Kopa. Forcément j’imagine que Kylian Mbappé et Léo Messi, qui vont être alignés tous les deux, vont s’illustrer pour gonfler des statistiques stratosphériques : 20 buts et 5 passes décisives pour le Français, 15 et 14 pour l’Argentin. Un duo de buteurs coté à 2.50 !

Pariez sur Angers – PSG ici !