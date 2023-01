PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 21 janvier - Coupe de France

Mon pronostic : Bastia bat Lorient par un but d'écart exactement (4.20)

Les Bastiais ont un joli coup à jouer pour ce duel face à Lorient en seizième de finale. Non seulement les Merlus ne sont pas au mieux en championnat mais ils devront également se passer des services de Ouattara, parti à Bournemouth, et de Moffi, malade. Les Corses, à domicile, sont tout à fait capables de sortir une équipe de Ligue 1 en méforme. Bastia va être poussé par son public très chaud et c'est pour cela que je miserais sur un succès bastiais pour cette rencontre (2.90). Pour prendre encore plus de risques, je vous propose même de parier sur cette victoire par un but d'écart exactement. Je ne vois pas non plus une démonstration du Sporting. Un pari de folie coté à 4.20 !

