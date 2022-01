PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 21 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon bat Saint-Etienne par un but d’écart (3.55)

C’est le Derby ce soir entre Lyon et Saint-Etienne. Ces deux équipes sont en crise ! L’OL est seulement 11e de Ligue 1 avec six points de retard sur le 5e, Rennes, neuf sur le 3e, Marseille, ainsi que vingt-deux sur le PSG, leader. C’est assez incroyable quand on connaît les ambitions lyonnaises ! Les Gones viennent de mettre fin à une série de cinq matches sans victoire en s’imposant à Troyes dans la difficulté (1-0). C’est sur un pénalty que Dembele a pu apporter ce premier succès depuis le 28 novembre. L’objectif, avoué par les supporters, est d’enfoncer encore un peu plus le rival de toujours. Saint-Etienne n’a pris que douze points depuis le début de la saison et en compte cinq de moins que Bordeaux, 19e. La série est noire avec six défaites de rang. Les Stéphanois n’étaient pas loin de prendre un bon point face à Lens mais Fofana en a décidé autrement dans les dernières secondes. Je pense que ce sera un match très tendu et que Lyon va s’imposer dans la difficulté. Je miserais sur cette victoire avec un seul but d’écart pour une cote de 3.55 ! Si vous voulez prendre encore plus de risques, je vous propose même de rajouter une réalisation de Dembele ou de Paqueta. Un MyMatch pour multiplier votre mise par cinq !

