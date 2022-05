PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 21 mai – Ligue 1

Mon pronostic : Gerson (Marseille) et Gameiro (Strasbourg) marquent (9.50)

C’est un duel très important pour l’Europe entre ces deux équipes qui chercheront à l’emporter. Marseille veut reprendre la 2e place à Monaco pour être qualifié directement en phase de poules de la Ligue des Champions. Strasbourg est 5e et cherche à préserver au minimum cette position voire même d’aller chercher la 4e place pour aller en Ligue Europa. Je pense donc que cette rencontre est très difficile à lire. Je n’essaierais pas de vous conseiller un résultat mais je pense que l’on peut s’amuser en misant sur des buteurs. A l’OM, un homme est en pleine bourre en cette fin de saison : Gerson. Le Brésilien est très bon et a marqué trois fois lors des six dernières rencontres. A Strasbourg je vois bien Kévin Gameiro, l’ancien joueur du PSG, s’illustrer. Il a marqué onze buts depuis le début de saison et deux lors des trois dernières journées. Je parierais donc sur des réalisations de ces deux joueurs pour une cote énorme de 9.50 !

Pariez sur Marseille - Strasbourg ici !