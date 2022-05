PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 21 mai – Ligue 1

Mon pronostic : Lens ne perd pas contre Monaco et but de Ben Yedder (4.40)

A la lutte pour la 2e place, Monaco n’a presque pas le droit de se rater ce soir à Lens. Si l’ASM fait moins bien que Marseille, c’est le club du Rocher qui sera 3e, voire 4e si Rennes l’emporte à Reims et que Monaco perd. Les Lensois sont en pleine forme avec deux victoires consécutives et une série de sept rencontres sans défaite de suite. Les Sang-et-Or doivent absolument gagner pour passer devant Nice et Strasbourg. C’est pourquoi je leur donnerais un avantage. Bollaert va être en fusion pour cette dernière rencontre et je miserais donc sur le 1N. Pour faire gonfler la cote je vous propose de miser sur une réalisation de Ben Yedder. Le Monégasque peut encore aller chercher le titre de meilleur buteur du championnat !

