PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 21 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG gagne à Ajaccio 2-0 ou 3-0 (3.30)

Vainqueurs à Marseille puis auteurs d’un nul à Troyes, les Ajacciens retrouvent leur stade pour y accueillir le leader parisien. Les Corses auront les crocs pour cette rencontre exceptionnelle d’autant qu’ils vont mieux qu’en début de saison. Ajaccio reste dans la zone rouge mais s’est rapproché à une longueur du premier non-relégable. Cela semble compliqué de combler ce léger retard aujourd’hui. Le PSG a battu Marseille dimanche et reste invaincu depuis le début de saison. Même avec les absences nombreuses, l’effectif est assez étoffé pour continuer à rouler sur le championnat. Je jouerais la victoire parisienne sans encaisser de but et pour aller plus loin je vous propose deux scores exacts : 2-0 ou 3-0 pour une cote de 3.30 !

