PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 22 décembre – Ligue 1

Mon pronostic : Montpellier bat Angers (2.10)

Eliminés par Linas-Montlery, les Angevins doivent absolument se reprendre en championnat. Ils avaient été très bons en tout début de saison en restant invaincu lors des cinq premières journées sauf que depuis, ce n’est plus aussi bon avec un bilan de trois victoires, cinq nuls et de cinq défaites en Ligue 1. Cela contraste avec les Montpelliérains qui sont en pleine forme et restent sur quatre succès toutes compétitions confondues dont trois à l’extérieur. A domicile, ils sont très bons avec deux défaites, deux nuls et cinq victoires. A la Mosson je pense que le MHSC va s’imposer. Les Angevins étant très bons en contre, je les vois aussi marquer. Un très beau pari pour quadrupler la mise si vous voulez prendre plus de risques.

