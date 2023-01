PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 22 janvier – Coupe de France

Mon pronostic : Lens gagne à Brest et plus de 2,5 buts (3.00)

Les Lensois n’ont pas intérêt à mettre de côté la Coupe de France. Bien placés en championnat, je ne pense pas que jouer une rencontre de coupe par-ci par-là remettrait en cause leurs chances d’accéder à la Ligue des Champions. Je pense justement que cela pourrait booster leur confiance. Je les imagine très sérieux et appliqué ce soir à Brest. Les Bretons, eux, doivent jouer le maintien et c’est pour eux que je m’inquiéterais. C’est pour cela que je miserais sur la victoire Lensoise et comme je m’attends à du beau spectacle, je parierais sur plus de 2,5 buts pour tripler la somme investie.

