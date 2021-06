PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 22 juin sur Rép. Tchèque – Angleterre

Mon pronostic : victoire de l’Angleterre contre la République Tchèque par un but d’écart (3.40)

Les Anglais m’ont décu lors de leur dernier match face à l’Ecosse. Ils ont été incapables de marquer et ont concédé un triste nul. L’équipe est très belle sur le papier mais des joueurs sont loin de leur meilleur niveau. Je pense notamment à Harry Kane qui ne pèse absolument pas sur les défenses adverses. On s’attend forcément à mieux lorsque l’on suit cette sélection qui doit chercher le titre pour cette compétition. En face la République Tchèque arrive avec quatre points au compteur après sa victoire contre les Ecossais et son nul face à la Croatie. Elle n’a besoin que d’un petit point pour s’assurer la première place du groupe D. Je pense que les Tchèques vont mener la vie dure aux Anglais. Je pense tout de même que l’Angleterre va s’imposer mais par un but d’écart (3.40) !

