PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 22 mai – Premier League – Angleterre

Mon pronostic : Liverpool bat Wolverhampton et moins de 3,5 buts (2.05)

Liverpool n’a pas le choix et doit s’imposer pour aller chercher le titre en cas de contre-performance de Manchester City face à Aston Villa. Alors oui cela sera compliqué et il faudrait un miracle pour que ce soit le cas. Si l’on excepte cet enjeu, les Reds doivent aussi préparer au mieux leur finale de Ligue des Champions qui se jouera la semaine prochaine. C’est pourquoi je vois les hommes de Klopp l’emporter. Cependant je ne vois pas un florilège de buts dans cette rencontre. Je tenterais donc un coup en misant sur le succès de Liverpool avec moins de 3,5 buts pour plus que doubler la mise !

Pariez sur Liverpool – Wolverhampton ici !