PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 22 octobre – Serie A – Italie

Mon pronostic : l'Inter gagne sur la pelouse de la Fiorentina (2.15)

C'est une rencontre équilibrée entre deux équipes qui ne sont pas à leur place dans ce championnat italien. Si l'Inter se montre impressionnant en Ligue des Champions, il ne parvient pas encore à enchaîner les bons résultats en Serie A. Les Nerazzurri restent tout de même sur une série de trois victoires et un nul lors de leurs quatre derniers matches, toutes compétitions confondues. De quoi aborder ce déplacement à Gènes avec beaucoup d'ambition, malgré les absences de Handanovic, Brozovic et Lukaku. En face, la Fiorentiona sort aussi doucement la tête de l'eau, après un début d'exercice catastrophique. L'absence longue durée de Castrovilli n'a jamais été réellement comblée au milieu de terrain et la recrue Luka Jovic est toujours à la peine. Je vois donc l'Inter l'emporter ce soir.

Mon pari de folie : l'Inter gagne 2-1 ou 3-0 (5.80)

Pariez sur Fiorentina – Inter ici !