PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 23 août Série A - Italie

Mon pronostic : Milan s’impose contre la Sampdoria et Giroud buteur (3.20)

Milan ouvre sa saison sur la pelouse de la Sampdoria. Après s’être écroulés la saison dernière, finissant certes à la deuxième place mais loin derrière son rival, l’Inter, les Rossoneri voudront prendre leur revanche. De plus, le club retrouve la Ligue des Champions après sept ans d’absence ! Ce sont là deux réelles motivations pour démarrer idéalement la saison avec un succès à Gênes. Si Kessié et Ibrahimovic sont absents, les Milanais peuvent compter sur la présence d’Olivier Giroud ! L’attaquant français a réalisé une excellente préparation en marquant trois buts en quatre matches, avec toujours autant de hargne et d’envie. Les supporters l’adorent, ce qui le met parfaitement en confiance. Je vois donc une victoire du Milan AC, combinée avec un but de Giroud. Une très belle cote qui vous permettrait de plus que tripler la mise (3.20) !

