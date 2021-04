PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 23 avril Ligue 1 - France

Mon pronostic : Marseille ne s'incline pas à Reims et les deux équipes marquent (2.15)

Ouverture de la 34e journée de championnat ce soir avec ce match entre le Stade de Reims et Marseille. Si l’OM part favori, ce match va être très compliqué pour les Olympiens. La défense Rémoise est solide et concède peu de buts. Les hommes de David Guion ne perdent plus avec une bonne série sans défaite. Le maintien est quasiment assuré mais il faut finir le travail. Les Marseillais, eux, visent toujours l’Europe avec un seul petit point de retard sur le 5e, Lens. Que ce soit au niveau du jeu ou des résultats, l’OM va mieux sous Sampaoli. La fin de saison sera très importante et une non-qualification en Coupe d’Europe serait une déception. C’est pourquoi je pense que Marseille ne va pas perdre mais pourrait encaisser un but (2.15). Je vois un joueur se distinguer : Florian Thauvin. Le but de l’attaquant marseillais est coté à 3.35 !



