PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 23 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco gagne à Saint-Etienne, au moins trois buts dont un de Bouanga, Ben Yedder ou Volland (2.65 via MYMATCH)

Les Verts entament un triptyque très dangereux pour les trois prochaines journées de Ligue 1 avec la réception de Monaco ce soir, puis des déplacements à Rennes et à Nice. Les Stéphanois qui devront donc faire attention d’autant qu’ils restent sur un nul à Bordeaux (2-2). L’ASM est l’équipe en forme de cette fin de saison avec cinq succès de rang et la possibilité d’aller chercher une qualification en Ligue des Champions qui paraissait impossible il y a quelques mois. Je pense que les Monégasques vont s’imposer avec au moins trois buts dans la rencontre. Pour faire encore plus gonfler cette cote, je vous propose d’ajouter un but de Bouanga, Ben Yedder ou Volland (2.65).

